28. Mai 2019, 22:30 Uhr Die Polizei rät ab Es gilt weiter Tempo 50

Auer Marktgemeinderat lehnt Anträge auf Reduzierung ab

In den Ortsdurchfahrten der Auer Ortsteile Willertshausen und Günzenhausen gibt es vorerst keine Tempolimits. Die Abstimmungen im Marktgemeinderat erbrachten jeweils ein Ergebnis von neun zu neun und bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Was die Ortsdurchfahrt der Marktgemeinde selbst anbelangt, wird an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer appelliert. Diese sollen mittels Hinweisschilder dazu bewegt werden, freiwillig den Fuß vom Gas zu nehmen. Beantragt waren in allen drei Fällen Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 Stundenkilometer.

Die Straßenverkehrsbehörde im Landratsamt und die Moosburger Polizei lehnen die Tempolimits ab. Es müssten gravierende Gründe vorliegen, die Höchstgeschwindigkeit auf den betreffenden Straßen von 50 auf 30 Stundenkilometer zu senken, hieß es in einer Stellungnahme. Diese, etwa Unfallschwerpunkte, liegen in allen drei Fällen nicht vor.