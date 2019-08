Die Gruppe Zwoastoa gastiert am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr im Freisinger Lindenkeller mit ihrer"6. Bava-Reggae-Ska-Elektroparty. "Scheiss da nix", das gehört zu den Lieblingsaussprüchen der Band und darum kombinieren sie auch fröhlich verschiedenste musikalische Stilrichtungen auf eine kuriose Art und Weise. Ska trifft auf Balkan, Reggae auf Elektro, Stromgitarre auf Akkordeon, Synthesizer auf Djembe - und alles zusammen auf ein bayerisch-anarchisches Hirngespinnst. Zu hören sind an diesem Abend auch noch die Gruppe Baiser Salé. Seit dem Jahr 2017 spielen sie sich in die Herzen der Menschen. Ihre Musik ist so vielfältig wie ihre Sprachen: Mal Französisch, mal Spanisch, Englisch oder Bayrisch, sogar Chichew.

Fetzig, erdig, beschwingt leicht, Reggae, Mestizo, und afrikanische Rhythmen, manchmal auch mehr im ruhigen World Groove. Eine bunte, lebensfrohe Mischung mit viel positiver Message. Musik, die berührt. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Freisinger Touristinfo.