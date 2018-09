12. September 2018, 22:28 Uhr Deutsches Sportabzeichen Saison beendet

Endspurt für das Deutsche Sportabzeichen: Seit Juni haben die Teilnehmer beim TSV Neufahrn trainiert. Am Wochenende wurden die Leistungen im Radfahren abgenommen. Am Donnerstag, 13. September, ist nun der letzte Abnahmetag in der Leichtathletik. Der Schwimm-Termin am Montag, 17. September, um 19 Uhr im "neufun" beschließt dann die diesjährige Sportabzeichen-Saison. Die Abzeichen werden am 16. November übergeben.