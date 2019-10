Die Deula bleibt nun doch an ihrem bisherigen Standort in Freising. Das wurde jetzt überraschend bekannt gegeben.

Die Deula bleibt nun doch an ihrem bisherigen Standort in Freising. Diese überraschende Entscheidung gab die Deutsche Lehranstalt für Agrartechnik Bayern, so der vollständige Name der Einrichtung, am Dienstag bekannt. Anfang des Jahres hatte sie aus Platzgründen einen Umzug nach Triesdorf erwogen. Die Ankündigung hatte in Freising hohe Wellen geschlagen. Doch diese Pläne sind vom Tisch, die 40 Mitarbeiter können aufatmen.

Hauptgrund für diesen Beschluss ist, dass ein Neubau in Triesdorf für die Deula zu teuer wäre. Eigentlich war geplant, einen Teil des 1,6 Hektar großen Grundstücks an der Wippenhauser Straße an einen Investor zu verkaufen, der dort Studentenwohnungen errichten wollte. Doch nachdem die Stadt eine entsprechende Bauvoranfrage im Frühsommer abgelehnt habe, sei der Investor sofort abgesprungen, schilderte Deula-Geschäftsführer Norbert Stöppel. Das Geld aber wäre für den Bau einer neuen Ausbildungsstätte auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Schule im mittelfränkischen Triesdorf notwendig gewesen. Die beiden Gesellschafter der Deula Bayern GmbH, der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau Bayern sowie der Bayerische Bauernverband, beschlossen deshalb, am Standort Freising zu bleiben.

Die Deula schult vor allem Landschaftsgärtner

Die Deula schult dort in der überbetrieblichen Ausbildung alle jungen Landschaftsgärtner im Freistaat, außerdem Lehrlinge im Erwerbsgartenbau und in der Landwirtschaft. Die Ausbildungszahlen steigen laut Deula kontinuierlich. Die hier ausgebildeten Greenkeeper und Sportplatzpfleger seien inzwischen nicht nur deutschlandweit gesucht, sondern auch im Ausland. Die zweite Einrichtung auf dem Gelände ist die Akademie Landschaftsbau Weihenstephan, ein Bildungswerk in der Erwachsenenbildung für die grüne Branche. Alle diese Abteilungen der Deula sowie die Fahrschule bleiben in Freising.

Den zusätzlichen Platzbedarf versucht man nun auf kreative Weise zu lösen. Vor allem das Wohnhaus mit seinen 150 Betten ist laut Stöppel mit seinen Drei- und Vier-Bett-Zimmern nicht mehr zeitgemäß. Das Gebäude soll saniert werden, künftig sollen sich nur noch jeweils zwei Deula-Schüler ein Zimmer teilen. Die dadurch zusätzlich benötigten Räume sollen in einem Anbau oder durch Aufstockung des Hauses geschaffen werden. Aus Kostengründen werde nicht alles auf einmal geschehen, schilderte Stöppel. Vermutlich werde das Wohnheim in den kommenden Jahren eine Dauerbaustelle bleiben.

Jetzt stehen einige Umbauten an

Auch an anderer Stelle muss improvisiert werden, weil die Deula zusätzliche Unterrichtsräume braucht: Bestehende Hallen sollen so getrennt werden, dass sie doppelt genutzt werden können. Eine große Lagerhalle wird umfunktioniert, damit auch dort Unterricht möglich ist. Einfache Verschönerungsarbeiten sind bereits im Gang: Bestehende Räume erhalten einen neuen Anstrich. Möglichst noch in diesem Jahr hofft Stöppel, die weitere Planung "auf Papier zu bringen", da die Stadt einen Bebauungsplan für das ganze Areal aufstellen wolle.

Norbert Stöppel ist mit der gefundenen Lösung zufrieden. Er habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass er ein "Verfechter für den Standort Freising" sei, sagte er der SZ. Auch dem Präsidium habe er aufgezeigt, dass es "nicht ganz unmöglich ist", an der Wippenhauser Straße weiterzumachen. Der Geschäftsführer selbst wird den Umbau allerdings nicht mehr weiter begleiten. Als er die Aufgabe vor wenigen Monaten übernommen hatte, war bereits klar, dass er nur für eine Übergangszeit im Amt sein würde. Sein Nachfolger soll im Januar eingeführt werden. Um wen es sich handelt, wollte die Deula noch nicht bekanntgeben.