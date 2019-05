Der Kulturtag in Bildern"Kultur ist die gemeinsame Wiege von Europa"

Am Sonntag vor der Europawahl haben die beiden Vereine "Kultur-gut!" und Modern Studio einen Kulturtag zu Europa organisiert, in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring Freising, der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf und der SZ Freising. Der Tag am Freisinger Schafhof in Bildern.