28. Mai 2019, 22:29 Uhr Der alte Trick Betrüger am Telefon

"Falsche Polizisten" rufen Moosburger Senioren an

Die Moosburger Polizei warnt aus aktuellem Anlass vor Telefonanrufern, die sich als Polizisten ausgeben. Am späten Montagabend erhielten zwei ältere Bürger Anrufe von einem derartigen Betrüger. Der falsche Polizist gab an, dass sich in einem Anwesen an der Steinbockstraße ein Einbruch ereignet habe. Bei der Durchsuchung eines Fahrzeugs sei ein Zettel mit der Adresse des Angerufenen gefunden worden. Anschließend fragte der Mann nach Wertgegenständen, die im Haus aufbewahrt würden. Die Moosburger Polizei lobt das Verhalten der Angerufenen. In beiden Fällen hätten sie richtig reagiert, indem sie das Gespräch sofort beendeten und keine Fragen beantworteten.

Die Masche der falschen Polizisten besteht darin, ihre Opfer dazu zu bewegen, ihnen Geld oder Wertgegenstände zu übergeben. Dazu gaukeln sie ihnen eine Gefahrenlage vor. Oft nutzen die Täter eine spezielle Technik, die bei einem Anruf auf der Telefonanzeige der Angerufenen die Polizei-Notrufnummer 110 oder eine andere örtliche Telefonnummer erscheinen lässt.

Die Polizei rät deshalb, grundsätzlich keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen. Angeblichen Amtspersonen sollten sich ausweisen. Betroffene sollten im Zweifelsfall bei der Behörde anrufen, von der die angebliche Amtsperson kommt. Die Telefonnummer der Behörde sollten sich die Betroffenen selbst heraussuchen oder durch die Telefonauskunft vermitteln lassen. Währenddessen müsse der Besucher vor der verschlossenen Tür warten. Keinesfalls sollten am Telefon Auskünfte über Vermögensverhältnisse gegeben werden. Während des Telefonats solle man sich nicht unter Druck setzen lassen. Keinesfalls sei an Unbekannte Geld zu überreichen. Die Polizei selbst werde nie um Geldbeträge bitten.