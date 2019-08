1. August 2019, 22:07 Uhr Danach wird gefeiert Pferdesegnung in Geierlambach

Der Reit- und Fahrverein Ampertal veranstaltet am Donnerstag, 15. August, in Geierlambach bei Kirchdorf seine schon traditionelle Pferdesegnung. Die Messe beginnt um 10.30 Uhr an der Marienkapelle mit einer Kräutersegnung. An der Andachtsstelle des Heiligen Leonhard vor dem Bräuhof wird dann im Anschluss die Pferdesegnung stattfinden. Die Aufstellung der Pferde ist auf dem Sandplatz der Reitanlage um 10.30 Uhr. Nach der Segnung kann der Tag bei einem gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank in der Reithalle ausklingen. Für die kleinen Gäste werden wieder eine Hüpfburg und Ponyreiten geboten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.ruf-ampertal.de.