Es ist schon ein bisschen verwirrend. Mit gleich drei Standkonzerten werden die Freisingerinnen und Freisinger an diesem Wochenende in ihrer Innenstadt unterhalten: dem am Freitag, 6. September, zur Volksfesteröffnung, einem zweiten am Samstag, 7. September, mit der Freisinger Blechmusi, die von 10 Uhr an im Bereich der Unteren Hauptstraße 5 spielt - und einem dritten, großen, mit dem am Sonntag, 8. September, der 90. Geburtstag des Freisinger Volksfestes noch einmal ausdrücklich gewürdigt werden soll, gemeinsam mit allen Vereinen, die in diesem Jahr (sowie 2018 oder 2020) ebenfalls ein Jubiläum zu feiern haben oder hatten.

Das sonntägliche Standkonzert auf dem Marienplatz zählt traditionell zu den großen, gern erwarteten Höhepunkten im Volksfest-Rahmenprogramm. Heuer, im Jubiläumsjahr, wird es nun von gleich vier Kapellen gestaltet, die zuvor von 9.30 Uhr an in einem Sternmarsch in die Innenstadt ziehen: die Stadtkapelle Freising, der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Freising, der Musikverein Zolling sowie die Musikkapelle Innichen, die eigens aus der Freisinger Partnerstadt anreisen wird. Das Standkonzert selber beginnt um 10 Uhr.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, bevor es nach dem Konzert in einem Jubiläumsfestzug mit den Kapellen zum Volksfestplatz geht. Dem Zug werden sich dann Abordnungen all jener Freisinger Vereine anschließen, die ebenfalls einen runden Geburtstag zu feiern haben. Gegen 11 Uhr stellen sie sich am Kriegerdenkmal auf, um dann mit den Musikkapellen um 11.30 Uhr in einem gemeinsamen Jubiläumsmarsch über die Ziegel- und Kammergasse zur Festwiese in der Luitpoldanlage zu ziehen.

Dabei sein werden unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren aus Freising, Attaching, Pulling, Achering und Tüntenhausen, der Trachtenverein Almrausch-Edelweiß, der Verein Frohsinn, die Laienbühne, der Sängerhort, die Schützenvereine Hubertia Attaching und Hubertus Tüntenhausen, die Zimmerstutzen-Schützengesellschaft Neustift, die König-Ludwig-Böllerschützen Attaching, der Sportclub Freising, der Turn- und Sportverein Jahn Freising, die Wasserwacht Freising, der Pullinger Theaterverein, der TSV 1860 FanClub, die Maibaumfreunde Thalham und die Volksfestfreunde Freising.