1. März 2019, 22:03 Uhr Black Bears Freising Es geht um alles

Um alles oder nichts geht es am Sonntag für die Freisinger Eishockeyspieler. Die Black Bears müssen um 18 Uhr im letzten Saisonspiel beim VER Selb 1b antreten und unbedingt gewinnen, um auch in der nächsten Saison sicher in der Landesliga spielen zu können. Sowohl der TSV Trostberg als auch der VER Selb 1b haben nämlich vergangenen Sonntag gegen die beiden stärksten Mannschaften der Abstiegsrunde, den EV Dingolfing und den EHC Bad Aibling, gepunktet und die Schwarzbären wieder auf den letzten Platz geschickt. Aber die Freisinger haben ihr Schicksal nun selbst in der Hand. Gewinnen sie in Selb, sind sie gerettet. Bei einer Niederlage müssen sie in die entscheidenden Playdown-Spiele gegen den Letzten der anderen Abstiegsrunden-Gruppe. Der Verlierer dieser Best-of-three-Serie spielt kommende Saison in der Bezirksliga.

Auch der EV Moosburg beendet am Sonntag (18 Uhr) die Saison. Das Spiel beim EHF Passau in der Verzahnungsrunde mit der Bayernliga ist allerdings völlig bedeutungslos. Die Moosburger können nicht mehr aufsteigen, die Saison ist gelaufen.