28. Mai 2019, 22:29 Uhr Bewohner im Urlaub Einbrecher hebelt Terrassentür auf

Die Bewohner eines Doppelhauses an der Korbinianstraße waren in der Zeit zwischen dem 13. und 15. Mai im Urlaub. Diese Gelegenheit haben unbekannte Täter genutzt, um dort einzubrechen. Nach Angaben der Polizei hebelte ein Einbrecher in diesem Zeitraum die Terrassentür auf und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Ob etwas gestohlen wurde, konnte bislang nicht in Erfahrung gebracht werden. Der entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Freising (0 81 61/5 30 50.