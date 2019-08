1. August 2019, 22:07 Uhr Betrunkener Mann Passanten und Personal im Klinikum angepöbelt

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung hat sich ein 31-jähriger offenbar angetrunkener Mann aus dem Landkreis Freising eingehandelt. Er war nach Angaben der Polizei am Mittwochabend gegen 18.10 Uhr vor einer Gaststätte in der Nähe des Roider-Jackl-Brunnens aufgetaucht und störte den Betrieb massiv durch sein aggressives Benehmen. Anschließend zog der Mann weiter in die Bahnhofstraße, beschädigte einen Plakatständer und pöbelte Passanten an. Dabei riss er einem Mann ein Baseballcap vom Kopf und beschädigte es. Der 31-Jährige ließ sich vom Eintreffen der Polizei und einem Platzverweis nicht beeindrucken. Deswegen nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam. In den frühen Morgenstunden des Donnerstag klagte der Mann über gesundheitliche Beschwerden, weshalb ihn ein Rettungswagen ins Klinikum fuhr. Dort verhielt er sich gegenüber dem Personal aggressiv, sodass ihm Polizisten erneut ins Gewissen reden mussten. Erst dann ließ er die Untersuchung über sich ergehen.