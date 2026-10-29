Eine derart ausgeprägte Pedanterie mag vielen ein Schmunzeln entlocken. Bei Ausgrabungen in Bernstorf (Gemeinde Kranzberg ) dokumentierten Archäologen Anfang der 2000er-Jahre den Fundort jedes Kieselsteins genau. Jetzt, 25 Jahre später, weiß man: Das war ein absoluter Glücksfall. Dank dieser neu entdeckten Daten muss das Ende der Siedlung aus der mittleren Bronzezeit hoch über dem Ampertal wohl umgeschrieben werden.

Offenbar kam es dort um das Jahr 1340 vor Christus, anders als bisher angenommen, zu kriegerischen Auseinandersetzungen. „Die Forschungen gehen spektakulär weiter“, folgert Rupert Gebhard, Direktor der Archäologischen Staatssammlung München.

Professor Rüdiger Krause (rechts) und Rupert Gebhard, Direktor der Archäologischen Staatssammlung München. Foto: Marco Einfeldt

Es ist eine schöne Tradition, dass er gemeinsam mit dem Frankfurter Prähistoriker Rüdiger Krause neue Forschungsergebnisse im Pantaleonssaal der Gemeinde Kranzberg vorstellt. In den Räumen darüber befindet sich das kleine Bronzezeit-Museum zu den Bernstein- und Goldfunden auf dem Hügel bei Bernstorf. Auch um die ging es bei dem Vortrag. Deren Echtheit wird von einigen Kollegen Krauses immer wieder angezweifelt. Krause und Gebhard führten jedoch neue Belege für deren Authentizität an.

Doch zurück zu den Steinen. Als er gehört habe, dass im Kranzberger Gemeindearchiv „aufgeräumt“ werden solle, sei er alarmiert gewesen, berichtete Krause. Zu Recht, wie sich herausstellte. Bei der Durchsicht mehrerer Kisten im Sommer 2025 fanden sich Berge von Kieselsteinen, deren Lage der Archäologe Bernd Pargmann bei Grabungen des Landesamts für Denkmalpflege in den Jahren 2000 bis 2002 elektronisch mit einem Tachymeter eingemessen hatte.

Damit ließ sich nun rekonstruieren, dass die Steine in größeren Depots an der Innenseite im Süden der niedergebrannten Befestigungsmauer aus Lehm und Holz lagerten. Größe, ellipsoide Form und Gewicht, vor allem aber der Fundort sprechen dafür, dass es sich um bereitgehaltene Schleudergeschosse handelte, erklärte Krause. Bisher lautete eine Vermutung, die Kiesel könnten als „Kochsteine“ verwendet worden sein, weil sie teils rötlich verbrannt sind.

Die Funde von Bernstorf bei Kranzberg im Landkreis Freising. Foto: Marco Einfeldt

Die Archäologen bargen damals mehr als 1500 Steine, erfasst wurden 1325 an insgesamt 39 Stellen. Zum Teil waren es wenige Dutzend, zum Teil bis zu 170 Steine an einem Platz. Das Gros war fünf bis zehn Zentimeter groß und 100 bis 200 Gramm schwer. Sie wurden laut Krause extra gesammelt; auf der Bergkuppe kommen Kiesel, Quarzite und Gneise nicht vor.

Damals fand eine Professionalisierung des Krieges statt

Aus der Bronzezeit sind eine Reihe kriegerischer Konflikte bekannt. Im zweiten Jahrtausend vor Christus sei es zu einer „Professionalisierung des Krieges“ gekommen, erläuterte Krause. „Schleudern sind eine hocheffiziente Waffe“, mit ihnen habe man bis zu 400 Meter weit schießen können. Allerdings erforderte dies jahrelange Übung.

Die richtige Größe zum Schleudern: Die in Bernstorf entdeckten Steine sind derzeit am Pantaleonsberg in Kranzberg zu sehen. Foto: Marco Einfeldt

Bisher hatten die Forschenden angenommen, die Anlage sei friedlich aufgegeben, der Wall möglicherweise in einem rituellen Akt verbrannt worden. Die mittelbronzezeitliche Befestigung von Bernstorf war um oder kurz nach 1340 vor Christus errichtet worden. Mit einer Innenfläche von etwa 12,5 Hektar und einer rund 1,6 Kilometer langen Befestigungslinie gehörte sie zu den größten, bisher entdeckten Anlagen ihrer Zeit nördlich der Alpen. Ausgrabungen brachten Reste einer etwa 2,80 Meter breiten Holz-Erde-Mauer zutage. Verkohlte Balken und stark gebrannter Lehm belegen ein intensives Brandereignis.

Den Brand könnte ein Angriff ausgelöst haben, der in der Folge zur Aufgabe der Siedlung geführt hat, so die neue Hypothese. Die Stein-Depots könnten darauf hindeuten, dass sich die Bewohner auf die Verteidigung der Siedlung vorbereitet hatten. Ein Ziel könnte Bernstorf wegen seiner strategischen Lage an einer Nord-Süd-Route gewesen sein.

Ob der Goldschmuck aus Bernstorf wirklich aus der Bronzezeit stammt, darüber wird seit Jahren gestritten. Rüdiger Krause und Rupert Gebhard sehen weitere Belege, dass es sich um Originale handelt. Foto: Marco Einfeldt

Rupert Gebhard stellte neue Untersuchungsergebnisse vor, welche die Authentizität der Gold- und Bernsteinfunde unterstreichen sollen. Im Röntgenbild sehe man bei dem Golddiadem aus Bernstorf deutliche Unterschiede bei der Blechstärke. Das spricht nach seinen Worten gegen ein Walzen der Goldbleche, eine Methode, die erst in späteren Zeiten belegt ist. Die Würfeltextur könne durch Hämmern und Tempern, also eine starke Wärmebehandlung, erzeugt worden sein, sagt der Archäologe. Sowohl am Bernsteinsiegel als auch an den Goldfunden seien Brandspuren sichtbar.

Eine kriegerische Auseinandersetzung würde erklären, warum die kostbaren Stücke versteckt und zurückgelassen wurden. Neben der monumentalen Befestigung und den außergewöhnlichen Funden von Goldblechen und Bernsteinen rückten nun konkrete Hinweise auf Verteidigungsvorbereitungen und möglicherweise ein gewaltsames Ende in den Mittelpunkt der Forschung, erklärte Krause. Eine wissenschaftliche Arbeit dazu sei in Vorbereitung. Einige der offenen Fragen aber müsse die nächste Archäologen-Generation klären.