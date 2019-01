14. Januar 2019, 22:00 Uhr Auto beschädigt Polizei sucht flüchtigen Fahrer

Die Moosburger Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Sonntag zwischen 12.30 und 13.45 Uhr an der Münchner Straße ein blauen Dacia Logan beschädigt hat. Der Wagen war auf einer Parkfläche gegenüber der Gaststätte Wochnblatt abgestellt. Die Höhe des Schadens, der am hinteren, rechten Kotflügel entstand, beträgt etwa 2000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Moosburg (0 87 61/3 01 80) in Verbindung zu setzen.