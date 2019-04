3. April 2019, 17:01 Uhr Ausbildung zum Krankenpfleger Alle auf dem Prüfstand

Zur Ausbildung zum Krankenpfleger im Klinikum Freising gehört auch die "Schulstation". Dort haben die Schüler im letzen Jahr zwölf Tage lang alles selbst in der Hand - ein Feuerwehrbetreuer greift aber im Notfall ein

Von Laura Dahmer, Freising

Das Klinikum Freising ist der fünftbeste Ausbildungsbetrieb in Deutschland. So urteilte jetzt das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Aber wie läuft sie eigentlich ab, die Ausbildung zum Krankenpfleger an der Berufsfachschule des Klinikums? Und was macht sie so besonders?

Am Eingang von Station B3 begrüßen einen Fotos von lächelnden, jungen Krankenpflegern, die sich hier um die Patienten kümmern. Darüber prangt der Hinweis: "Schulstation". Denn die 18 Krankenpfleger, die einem da entgegenlächeln, sind eigentlich noch gar keine. Es sind Schüler der Berufsfachschule für Krankenpflege, im letzten Jahr ihrer Ausbildung, die für zwölf Tage die Station der Allgemeinchirurgie in der Hand haben. "Sie müssen alles selbst organisieren: Die Patientenversorgung, Dienstpläne, jedes verabreichte Medikament dokumentieren. Selbst um die Essensbestellung kümmern sie sich", erklärt Eva Gall, Schulleiterin der Berufsfachschule. Zwölf Tage lang, rund um die Uhr. "Davor liegen die Nerven bei den Schülern ziemlich blank, viele machen sich Sorgen, dass ihr theoretisches Wissen und ihr praktisches Können nicht reichen", weiß sie. Bei Gall und dem Krankenhauspersonal war das anfangs nicht anders: "Wir waren alle ziemlich gespannt und unruhig. Dann kam der große Aha-Effekt, dass wir den Schülern deutlich mehr zutrauen können, als wir glauben", erinnert sie sich. 2016 war die erste Schulstation, jetzt, beim vierten Mal, sei man deutlich entspannter.

So ganz alleine werden die Schüler auch nicht gelassen: Pro Bereich ist mindestens ein sogenannter Feuerwehrbetreuer dabei, der im Notfall zur Seite steht und alles Sensible, wie Infusionen und Medikamente, kontrolliert. "Das muss so sein, um den Schutz der Patienten zu gewährleisten", sagt Gall. Denisa Dzinic hat in den zwölf Tagen versucht, so wenig wie möglich auf die Betreuer zurückzugreifen. "Aber es gibt Sicherheit zu wissen, dass jemand da ist." Die 28-Jährige sagt, das Schulprojekt habe ihr sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. "Ich habe wirklich gemerkt: Hey, ich habe ja was gelernt in den drei Jahren!" Ihrer Mitschülerin Stefanie Geier wird vor allem der vorletzte Tag der Schulstation in Erinnerung bleiben. "Das war ziemlich chaotisch, wir hatten eine Notfall-OP. Man kennt die Abläufe und weiß, was man machen soll. Aber es ist was anderes, wenn man es wirklich selbst machen muss." Statt sonst in der zweiten standen die beiden bei der Schulstation plötzlich in der ersten Reihe.

Die positiven Auswirkungen des Projektes sieht Gall beim Abschlussexamen, das den Schülern ein paar Monate später bevorsteht. "Die Ergebnisse im praktischen Examen sind deutlich besser geworden", stellt die Schulleiterin fest. Die Qualität ihres Ausbildungsprogramms macht sie nicht nur an der Schulstation fest. "Wir sind eine kleine Schule und bieten sehr intensive Betreuung." Die Schüler werden darauf extra vorher hingewiesen, "wenn sie das nicht wollen, empfehlen wir ihnen eine andere Schule". Denn die Lehrer fragen auch mal nach, wenn jemand sich anders verhält und bieten individuelle Unterstützung, auch Nachhilfe, an. "Dafür ist extra Zeit im Blockplan eingeplant. Die Schüler sollen wissen, dass ihre Schule voll hinter ihnen steht", so Gall. Auch ein Erasmusprogramm bietet die Berufsfachschule an, zwei Schüler aus dem zweiten Ausbildungsjahr dürfen ein Praktikum im Ausland machen. Meistens gehen sie nach Irland und Malta, wo bereits Kontakte geknüpft sind. "Dieses Jahr will ein Schüler, der aus Luxemburg kommt, nach Réunion", erzählt die Schulleiterin begeistert. Dass Gall ausländische Schüler unterrichtet, ist für sie nichts Neues. "Wir haben viele mit Migrationshintergrund hier, denen wir oft zuerst eine einjährige, abgespeckte Ausbildung zur Pflegefachhilfe empfehlen." Die meisten kämen zwar mit guten Deutschkenntnissen an die Schule, aber die Fachsprache, das sei was anderes.

Trotz des Fachkräftemangels in der Pflege erhalte die Schule jedes Jahr genug Bewerbungen, eigentlich sei sogar der Wunsch nach Vergrößerung da. Obwohl die Ausbildung so gut ist, sei das echte Problem, die Leute zu halten: Gut die Hälfte gehe nach dem Examen weg, teils an ein anderes Klinikum, etwa in München. Viele machen aber auch eine Pause und gehen Reisen, oder an die Uni. "Das entspricht glaube ich einfach dem Zeitgeist. Jedes Klinikum muss gucken, dass neu ausgebildete Pflegekräfte bleiben", so Gall.