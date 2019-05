28. Mai 2019, 22:29 Uhr Auf der Garchinger Heide Gottesdienst im Grünen

Zu einem Gottesdienst im Grünen für Groß und Klein laden die Gemeinden rund um die Garchinger Heide wieder am Christi Himmelfahrts-Tag, 30. Mai, um 11 Uhr ein. Gefeiert wird am Mallershofener Kircherl. Treffen der Radler ist um 10.15 Uhr an der Magdalenenkirche (Danziger Straße 6), Abfahrt um 10.30 Uhr. Wer einen Fahrdienst braucht, kann sich im Pfarramt melden (089/3 19 49 59 oder 31 85 22 98, E-Mail: Pfarramt.Eching@elkb.de). Bei Regen findet der Gottesdienst in einer der veranstaltenden Kirchengemeinde statt.