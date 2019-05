28. Mai 2019, 22:30 Uhr Auf dem Volksfestplatz Flohmarkt der Vereine

Die Aktionsgemeinschaft der Neufahrner Vereine veranstaltet am Sonntag, 2. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, einen Flohmarkt am Volksfestplatz am Galgenbachweg. Von 9 bis 15 Uhr kann ausgiebig gestöbert werden. Einlass und Aufbau sind von 9 Uhr an möglich. Standreservierungen werden nicht angenommen. Der Reinerlös kommt ausschließlich der Kinder-, Jugend- und Vereinsarbeit der teilnehmenden Vereine zu Gute. Nähere Informationen bei Josef Adler (01 76/65 04 59 72).