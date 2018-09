18. September 2018, 22:16 Uhr Attenkirchen Mehr als 200 Demonstranten bei AfD-Veranstaltung

Buntes Bündnis setzt ein Zeichen gegen die Politiker der Alternative für Deutschland, die im Bürgersaal eine Wahlkampfveranstaltung abhalten.

Von Nadja Tausche, Attenkirchen

Mehr als 200 Demonstranten sind am Dienstagabend zu einer Demonstration vor dem Attenkirchner Rathaus zusammengekommen. Sie hatten Trommeln, Rattern und Schilder dabei, darauf standen Sprüche wie "Wir sind das menschliche Volk" oder "Außen blau, innen braun". Die Demonstranten wollten mit der Versammlung ein Zeichen gegen die Politiker der AfD setzen, die im Bürgersaal eine Wahlkampfveranstaltung abhielten. Die Stellvertretende Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Beatrix von Storch, kam dort mit den Freisinger Kandidaten für Landtag und Bezirkstag zusammen: Bernhard Kranich und Melanie Hilz. Auch andere Politiker der AfD waren anwesend, Themen der Wahlkampfveranstaltung waren unter anderem der Klimawandel sowie die Finanz- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung.

Veranstalter Julius Mayer zeigte sich zufrieden mit der Demonstration: "Es ist schön, weil das ganze Dorf zusammengeholfen hat", sagte er am Rande der Veranstaltung. Mayer hatte die Demonstration mit einer Gruppe Attenkirchner, darunter viele junge Leute, recht kurzfristig auf die Beine gestellt. Neben einer Band war auch der Attenkirchner Chor vor Ort und sang mit den Demonstranten zusammen Lieder wie "We are the World". Nicht mehr ganz so harmonisch ging es zum Ende der Veranstaltung im Bürgersaal hin zu: Die Demonstranten pfiffen jeden aus, der das Gebäude verließ. Auch Schimpfwörter fielen.