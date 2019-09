Der Kleidermarkt Attenkirchen öffnet am Samstag, 29. September, wieder seine Pforten in der Mehrzweckhalle. Es werden neben gut erhaltener Baby-, Kinder- und Jugendkleidung bis Größe 184 für Herbst und Winter auch Spielzeug, Bücher oder Sportartikel angeboten. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr ist sowohl der Kleidermarkt als auch das angeschlossene Café geöffnet. Für schwangere Kundinnen gibt es einen besonderen Service: Diese können bereist von 9 Uhr an in Ruhe nach Babykleidung, Umstandsmode und Kinderwagen stöbern. Sämtliche Überschüsse kommen Kinder- und Jugendeinrichtungen in der Gemeinde zu Gute. Darüber hinaus werden Sachspenden für gemeinnützige Einrichtungen gesammelt. Weitere Informationen im Internet: www.kleidermarkt-attenkirchen.de.