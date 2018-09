12. September 2018, 22:28 Uhr Appell der Arbeitsagentur Neustart in den Beruf

Flexible Arbeitszeiten helfen Eltern und Alleinerziehenden

Zum Schulstart richten die Arbeitsagentur Freising und das Jobcenter einen Appell an die Arbeitgeber in der Region: Man müsse Eltern, die Grundsicherung beziehen, einen Neustart in den Beruf ermöglichen. Der Schulstart sei ein guter Zeitpunkt, auf das Thema hinzuweisen, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters, Bernhard Reiml: Die Kinder seien am Vormittag beschäftigt, Eltern hätten mehr Zeit, nach einer Arbeitsstelle zu suchen.

Aktuell beziehen im Landkreis Freising rund 528 Familien mit Kindern unter 18 Jahren Grundsicherung. Unter ihnen sind auch 340 alleinerziehende Mütter und Väter. Für Alleinerziehende ist die Koordination von Beruf und Kindern besonders schwierig. Zusätzlich haben Reiml zufolge oft auch die Arbeitgeber Bedenken, dass Alleinerziehende "mit dem Kopf zuhause" seien; Hier müsse ein Umdenken stattfinden. Das passiere aber durchaus, etwa in Form flexiblerer Arbeitszeiten. Den Appell veröffentlichen Arbeitsagentur und Jobcenter nun, um Arbeitgeber für das Thema zu sensibilisieren. Denn den Eltern beim Wiedereinstieg in den Job zu helfen, sei auch wegen der Wirkung auf deren Kinder wichtig: Die brauchen Vorbilder, "die ihnen vermitteln, dass Lernen und Arbeiten zum Leben gehören", so Arbeitsagenturchefin Karin Weber in einer Mitteilung.

Eine besondere Herausforderung ist für die Familien die Phase nach der Elternzeit. "Mütter und Väter nach der Familienpause bei der Rückkehr ins Berufsleben zu unterstützen ist eine unserer wichtigsten Aufgaben", so Christine Schöps, Pressesprecherin der Freisinger Arbeitsagentur. Besonders aktuell ist das momentan für die Eltern der insgesamt 224 Kinder im Alter von unter drei Jahren. Seit vergangenem Jahr läuft dazu das Projekt "RückenWind": Mütter und Väter werden nicht erst nach Ablauf der drei Jahre Elternzeit zum Wiedereinstieg in den Job beraten, sondern bereits rund ein Jahr davor. Das mache insofern Sinn, als dass die Planungen einige Zeit in Anspruch nehmen, so Reiml.nta

Am 20. September findet in der Freisinger Arbeitsagentur von 9 bis 11.30 Uhr der Vortrag "Nach der Familienpause: Zurück in den Beruf" statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig.