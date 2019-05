28. Mai 2019, 22:29 Uhr Anschließend wird rekultiviert Kiesabbau im Forst

Gemeinderäte in Kranzberg und Allershausen stimmen zu

An der Amperleite bei Göttschlag im Forst Rennweg will ein Unternehmen Kies abbauen, anschließend soll das etwa 7,3 Hektar große Gelände verfüllt und rekultiviert werden. Sowohl die Gemeinderäte in Allershausen, in deren Bereich der größte Teil des Areals liegt, als auch in Kranzberg stimmten dem Antrag zu. Südlich und westlich der Flächen ist früher bereits Kies abgebaut worden. Auch diese sind danach wieder aufgewertet worden. Ein Bereich wurde aufgeforstet und wird nun landwirtschaftlich genutzt, in dem anderen befinden sich mehrere Seen.

Freuen dürfte das Vorhaben die Unterkienberger: Die geplante Kiesgrube soll den Abbau dort ersetzen, sodass die Belastung durch den Lastwagenverkehr wegfallen wird. Nach Angaben der Gemeindeverwaltung befindet sich das neue Abbaugebiet außerhalb von bestehenden und planreifen Trinkwasser- und Heilschutzquellen. Der Gemeinderat in Allershausen hatte schon bei einer Ortsbesichtigung 2016 grundsätzlich seine Zustimmung signalisiert. Bürgermeister Rupert Popp (PFW) berichtete, dass die Betreiber die gesamte Kiesaufbereitungsanlage bei Göttschlag erneuern wollen. Das alte Kieswerk soll durch ein kleineres, moderneres ersetzt werden.