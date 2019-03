1. März 2019, 22:03 Uhr Anmeldung läuft Leute zusammenbringen

Sabine Spinnarke bietet seit 2017 einen interkulturellen Theaterworkshop an der Freisinger Volkshochschule an. Das lockere Spielen von Alltagsszenen fördert das gegenseitige Verständnis

Von Alexandra Vettori, Freising

Eddin Fajir Taleb war schon zweimal dabei und macht auch dieses Mal wieder mit. "Ich mag Theaterspielen, ich habe das in Syrien schon als Kind gemacht", sagt er. Seit zwei Jahren lebt er in Freising, ist wegen des Kriegs aus seiner Heimat geflüchtet. Als es 2017 zum ersten Mal einen interkulturellen Theaterworkshop an der Freisinger Volkshochschule (VHS) gab, war es für ihn die ideale Gelegenheit, Menschen in seiner neuen Heimat kennenzulernen und seiner Theaterleidenschaft zu frönen.

Genau das war die Intention von Sabine Spinnarke, der Initiatorin des Workshops. "Ich wollte Leute zusammenbringen, möglichst viele verschiedene Menschen, ohne Sprache." Eigentlich wollte die Journalistin Theaterregisseurin werden, hat auch eine entsprechende Ausbildung durchlaufen. "Aber die Atmosphäre an so einem großen Staatstheater hat mir dann doch nicht gefallen", erklärt sie. Es folgten Schulfilme und irgendwann machte Spinnarke Pressearbeit, heute schreibt sie vorwiegend über Technologie-Themen für Fachverlage. Die Liebe zum Theater aber hat sie nie losgelassen.

Als vor drei Jahren dann viele Flüchtlinge nach Deutschland und auch in den Landkreis Freising kamen, engagierte sie sich in der Flüchtlingshilfe. Ihre Söhne waren aus dem Haus in Au ausgezogen, es gab zwei freie Zimmer, und so bot sie eines dem Jugendamt an. Dort suchte man damals nicht nur händeringend Unterkünfte für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, sondern auch Pflegeeltern. Sabine Spinnarke sagte "ja", und so kam Farah, ein damals 15-jähriger Somalier, zu ihr. Er habe ihr "theaterreife Szenen" aus dem Bus erzählt, mit dem er täglich nach Freising fuhr, oder aus der Schule. Sie kam in Kontakt mit anderen Flüchtlingen, auch diese erzählten ihr Geschichten. Solche, wie die eines jungen Nigerianers, der von Mitschülern allen Ernstes gefragt worden war, ob er innen im Mund auch schwarz sei. Und langsam entstand bei Sabine Spinnarke die Idee, einen Theaterworkshop rund um das Thema Miteinander der Kulturen zu veranstalten. Als sie damit bei der Freisinger Volkshochschule vorsprach, lief sie offene Türen ein. Und schon bald stand das Konzept, zehn Termine, alles locker und ohne roten Faden, Alltagsszenen; gleich zum ersten Workshop meldete sich ein Dutzend Interessierte, nicht nur Flüchtlinge, sondern auch Studenten und Mitarbeiter von Firmen, Osteuropäer, Afrikaner, Syrer, Lateinamerikaner und auch Deutsche. "Das war wirklich lustig, es waren eine deutsche Rentnerin dabei und zwei Schüler aus der Fachoberschule", erzählt Spinnarke.

Es folgten Theaterübungen, die Darstellung von Charakteren oder Gefühlen mit Gesten und Geräuschen, Emotionen, Rhythmus- und klassische Improvisationsübungen, wie das Darstellen eines Begriffes. Dann hatte jeder der Teilnehmer eine Szene, einen Satz, ein Bild darzustellen. Es entstanden viele Geschichten von Missverständnissen. Eddin Fajir Taleb zum Beispiel schilderte seinen ersten Kontakt mit der bayerischen Sprache. Er absolvierte damals ein Praktikum bei einer Landschaftsgärtnerei in Freising, als sein Kollege an einem Regentag davon sprach, es sei heute sehr "batzig". Und Taleb wunderte sich, warum der Mann den Matsch so "spaßig" fand.

Derzeit läuft die Anmeldung für den dritten interkulturellen Theaterworkshop bei der Freisinger VHS. Ein paar Plätze sind noch frei. Los geht es am Donnerstag, 7. März, im VHS-Raum Isarau, Kammergasse 12.