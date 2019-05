28. Mai 2019, 22:30 Uhr An der Kapelle Maria Königin Maiandacht

An Christi Himmelfahrt, 30. Mai, findet um 16 Uhr die traditionelle Maiandacht an der Kapelle Maria Königin im Ortsteil Moosham statt. Die Jagdhornbläser "Freisinger Bär" übernehmen dabei die musikalische Gestaltung. Die Maiandacht findet bei jedem Wetter statt. Anschließend sorgt die Freiwillige Feuerwehr Thonstetten im Hof der Familie Bauer für das leibliche Wohl der Teilnehmer an der Maiandacht.