12. September 2018, 22:28 Uhr An den Isarstauseen Vogelexkursion

Bei der gewaltigen Reise des Vogelzuges machen die gefiederten Weitwanderer einen Etappenstop an den Isarstauseen. Vogelkundler Christian Magerl vom Bund Naturschutz leitet die Exkursion am Sonntag, 16. September, die bei jedem Wetter stattfindet. Ferngläser sollten mitgebracht werden. Die Rückkehr ist gegen 12.30 Uhr geplant. Auch Nichtmitglieder und vogelkundliche Neulinge sind als Gäste willkommen. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Parkplatz Ecke Mainburger Straße/Kammergasse (Fahrgemeinschaften) oder gegen 9.30 Uhr am Echinger Stausee (Gasthaus Forster).