13. November 2018, 23:10 Uhr Am Volkstrauertag Gedenkmesse

Die Gedenkmesse zum Volkstrauertag beginnt am Sonntag, 18. November, um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Josef. Anschließend werden bei der Gedenkfeier am Kriegerdenkmal Kränze niedergelegt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Kirche statt.