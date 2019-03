1. März 2019, 22:02 Uhr Am Sonntag Straßensperrungen wegen Faschingszugs

Wegen des Faschingszuges am Sonntag, 3. März, in der Zeit von 13 bis 18 Uhr, werden die Obere und Untere Hauptstraße in Au für den motorisierten Verkehr gesperrt. Ebenfalls gesperrt werden die Freisinger und die Mainburger Straße. Diese werden jedoch wieder freigegeben, sobald der Faschingszug komplett vorbeigezogen oder beendet ist. Der RVO-Bus 602 kann in dieser Zeit die Haltestellen Rathaus und Hopfenhalle nicht anfahren. Nur die Haltestelle Moosburger Straße wird bedient. Die Besucher des Faschingszuges werden gebeten, rechtzeitig nach Au zu kommen und ihre Fahrzeuge auf den Parkplätzen bei den Supermärkten an der Mainburger und der Pfaffenhofener Straße oder am Gelände des Weißbierfestes (Hochfeldstraße) abzustellen sowie den Anweisungen der Ordner zu folgen. Die Zufahrts- und Nebenstraßen sind Rettungswege und daher unbedingt von parkenden Fahrzeugen freizuhalten.