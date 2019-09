Der "Tag der Seniorinnen und Senioren" beginnt heuer am Montag, 9. September, um 12 Uhr auf dem Freisinger Volksfest. Alle Freisingerinnen und Freisinger, die ihr 70. Lebensjahr bereits vollendet haben (oder im laufenden Jahr vollenden), sind von der Stadt Freising zu einem vergnügten Volksfestnachmittag eingeladen. Die Stadtkapelle sorgt dabei bis 17 Uhr im Festzelt für gute Unterhaltung. In der Weinhalle - in der man sich übrigens heuer bereits über den 20. Geburtstag freuen kann - spielt am Seniorentag "Grad no" beim Tanz-Nachmittag auf. Einlass in der Weinhalle ist von 13 Uhr an, Beginn um 13.30 Uhr.