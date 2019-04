16. April 2019, 21:58 Uhr Am Karfreitag Feuerwehr grillt Steckerlfisch

Die Feuerwehr Mintraching bietet am Karfreitag, 19. April, im Feuerwehrhof am alten Schulhaus Steckerlfische und Brezen an. Von 10.30 bis 13.30 Uhr können diese gekauft und direkt verzehrt werden.