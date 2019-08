1. August 2019, 22:07 Uhr Am Freisinger Bauhof Testrampe wartet auf Tester

Die neueste Idee für "Bahnposten 15" muss noch vom Gutachter abgesegnet werden

Die Lösung ist da. Also die provisorische. Fast zumindest. Über Jahre hinweg war er das Sorgenkind der Freisinger Stadträte: der ehemalige Bahnposten 15, die Verbindung zwischen Lerchenfeld und der Innenstadt. Der Tunnel ist dunkel, eng und nicht barrierefrei. Schon mit Kinderwagen und Rollatoren sind die Treppen schwer zu bewältigen, mit dem Rollstuhl ist es schlicht unmöglich. Jetzt soll dort so bald wie möglich eine Schieberampe hin, um temporär Abhilfe zu leisten. Die Rampe steht auch schon - allerdings als 1:1-Modell am Bauhof. Da sie mit 19 Prozent relativ steil ist, soll sie getestet und von einem Gutachter abgesegnet werden, um versicherungstechnisch auf Nummer sicher zu gehen. Testen kann sie jeder, die Schieberampe am Bauhof ist frei zugänglich.

Am liebsten will man bei der Stadt einen Neubau der Unterführung, Ideen waren einige im Gespräch. Aber: Die Eigentumsverhältnisse auf Innenstadtseite sind kompliziert, die Eigentümer mit dem Bau nicht einverstanden. Der letzte Beschluss war deshalb, eine "temporäre Lösung" für den Auf- und Abgang auf der umstrittenen Seite des Tunnels, mit Aufzug und einer Schieberampe. Währenddessen, so der Plan, wird die Bebauung auf der Lerchenfelder Seite wie geplant weitergeführt.

Bevor es aber zur temporären Lösung kommt, muss erst einmal ein Gutachter her. Und das ist, wie sich herausstellt, gar nicht so leicht. Bisher wartet die Stadt vergeblich auf einen Termin. Während man sich am Mittwoch im Planungsausschuss mit den Plänen für die Schieberampe zufrieden zeigt, kommt darüber Unmut auf. "Ist der Gutachter denn wirklich notwendig?", fragt unter anderem Norbert Gmeiner (SPD). "Wir wollen die Lösung möglichst engmaschig untersuchen, sonst wird es teuer", erklärt Stadtbaumeisterin Barbara Schelle. Also heißt es erstmal warten. Der Umbau des Bahnpostens 15 ist auch eine der Maßnahmen des Mobilitätskonzepts der Stadt Freising.