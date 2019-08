1. August 2019, 22:07 Uhr Allershausen Viele Aufträge zu vergeben

Der Gemeinderat in Allershausen vergibt in seiner nächsten Sitzung am Dienstag, 6. August, mehrere Aufträge zur Erschließung des Neubaugebiets Eggenberger Feld-Süd. Es geht um Wasserleitungen, Kanal- und Straßenbau und Straßenbeleuchtung. Weiteres Thema ist die geplante Aussegnungshalle am Gemeindefriedhof. Dafür werden erste Aufträge wie Tragswerks- und Heizungsplanung erteilt. Die öffentliche Sitzung beginnt diesmal bereits um 18.30 Uhr im Rathaus.