20. August 2019, 09:41 Uhr Kilometerlanger Stau vor Allershausen Offenbar tödlicher Unfall auf der A 9

Weil der Hergang noch nicht geklärt ist, sucht die Polizei nach Zeugen. Es kommt zu erheblichen Behinderungen im Berufsverkehr.

Von Kerstin Vogel, Allershausen

Noch weiß die Polizei nicht, was genau passiert ist, doch es gibt einen Verdacht auf Unfallflucht - und die Auswirkungen des Geschehens auf den morgendlichen Berufsverkehr sind noch immer unübersehbar. Gegen 5.30 Uhr heute morgen war die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern informiert worden, dass auf der A 9 in Fahrtrichtung München kurz nach der Anschlussstelle Allershausen eine leblose Person auf dem Standstreifen liege. Offenbar hatte sich ein tödlicher Unfall ereignet. Aktuell sind laut Mitteilung der Polizei drei Streifenwagenbesatzungen der Verkehrspolizei Freising und zahlreiche Rettungskräfte am Unfallort, um zu klären, was passiert ist.

Sie werden unterstützt durch fachkundige Beamte der Unfallfluchtfahndung und der Polizeihubschrauberstaffel. Die Staatsanwaltschaft Landshut als sachleitende Behörde wurde mit eingeschaltet und ein Gutachter für ein unfallanalytisches Gutachten zugezogen. Aufgrund der Spurensicherung sind derzeit drei von vier Fahrstreifen gesperrt. Im morgendlichen Berufsverkehr kommt es zu massiven Einschränkungen. Um neun Uhr wird im Radio immer noch ein 13 Kilometer langer Stau gemeldet und auch an der Karlwirtkreuzung in Freising sind die Folgen nicht zu übersehen, die ebenfalls im Radio empfohlene Ausweichroute wurde gut genutzt.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden Beobachtungen kurz nach Allershausen auf der A 9 gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Freising in Verbindung zu setzen (0 81 61/95 21 11).