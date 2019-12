In Allershausen stoppt die Polizei einen alkoholisierten Mann am Steuer und nimmt ihm Auto und Schlüssel ab. Keine vier Stunden später fährt er schon wieder.

Als vollkommen unbelehrbar hat sich ein 55-jähriger Allershausener erwiesen. Er wurde von Freisinger Polizeistreifen gleich zweimal hintereinander alkoholisiert am Steuer seines Autos angetroffen: mit steigendem Alkoholpegel. Das erste Mal war der Mann wegen seiner unsicheren Fahrweise am Donnerstag gegen 17.45 Uhr einer Beamtin der Freisinger Polizeiinspektion aufgefallen. Sie hielt ihn auf der Schroßlacher Straße an. Als eine Polizeistreife eintraf, unterzog sich der 55-Jährige einem Alkoholtest, der einen Wert von über 2,5 Promille ergab. Sein Auto stellten die Polizisten mit Erlaubnis der Marktleiterin auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts ab. Dann stellten sie den Fahrzeugschlüssel sicher und brachten den Mann zur Blutentnahme ins Klinikum.

Gegen 21.30 Uhr ging ein Anruf eines Autofahrers bei der Polizei ein, dass er einen Autofahrer verfolge, der von Allershausen in Richtung Eglhausen in Schlangenlinien unterwegs sei. Der Mann blieb an einer Baustelle im Gewerbegebiet am Königsholz-Ost stehen, wo ihn die Polizei antraf und einer Alkoholkontrolle unterzog. Die Beamten trauten ihren Augen kaum, als sie denselben Mann hinter dem Steuer antrafen, der einige Stunden zuvor kontrolliert worden war. Diesmal hatte er fast 2,8 Promille. Die Polizei stellte Auto und Zweitschlüssel sicher.