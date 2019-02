28. Februar 2019, 18:04 Uhr Alle Tests bestanden "Fresch" eröffnet an diesem Freitag

Der erste Tag im neuen Freisinger Freizeitbad Fresch wird der 1. März 2019 sein. Von 9 Uhr an können die ersten Schwimmer in die Becken springen.

Das neue Freisinger Erlebnisbad wartet auf die ersten Schwimmer. Die Betriebserlaubnis wurde nach letzten Tests am Donnerstag erteilt.

Von Kerstin Vogel , Freising

Das neue Freisinger Freizeitbad "Fresch" öffnet nun doch schon an diesem Freitag, 1. März, um 9 Uhr. Das Schwimmbad habe alle vorgeschriebenen Tests durchlaufen und bestanden, meldeten die Stadtwerke am Donnerstagnachmittag kurz nach dem letzten Test. Die Betriebsgenehmigung sei erteilt worden. Nun können die Freisinger die Faschingsferien zum Schwimmen, Planschen und Saunieren in der neuen Einrichtung am Rabenweg in Lerchenfeld nutzen. Bäderleiter Alexander Frederking und sein gesamtes Team stehen parat.

Noch am Donnerstagvormittag war man sich bei den Stadtwerken nicht sicher gewesen, ob man tatsächlich am nächsten Tag für die Allgemeinheit würde aufsperren können, bis zuletzt waren offensichtlich Fragen des Brandschutzes offen gewesen.

Zu dem neuen Hallenbad gehören drei Becken plus eines für Kleinkinder. Die Bahnen im Schwimmerbecken sind 25 Meter lang. Im sogenannten Attraktionsbecken gibt es eine breite, gewellte Wasserrutsche, Massagedüsen und einen Strömungskanal. Im Saunabereich können die Badegäste zwischen der finnischen Sauna und der Bio-Sauna wählen. Insgesamt hat der Bau des Kombibades 40 Millionen Euro gekostet.

Das Hallenbad des "Fresch" hat ganzjährig von Montag bis Sonntag zwischen 9 und 22 Uhr geöffnet. Die gleichen Zeiten gelten für den Saunabereich, hier findet jeden ersten Dienstag im Monat von 16 bis 23 Uhr eine "Ladies Night" statt. Der Freibadbereich ist noch nicht fertiggestellt.

Alle Informationen zum Fresch finden sich auch im Internet: www.fresch-freising.de