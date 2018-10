29. Oktober 2018, 11:06 Uhr Aktion im Herbst Güngut kostenlos entsorgen

Seine Gartenabfälle kann man auch in diesem Jahr wieder kostenlos entsorgen. Angenommen werden sie auch im Wertstoffhof.

Stadt Freising bietet im Herbst wieder Sammelaktion an

Wie bereits im Frühjahr führt die Stadt Freising auch in diesem Herbst für die Dauer von vier Wochen wieder eine kostenlose Grüngutannahme ausschließlich privater Gartenabfälle durch. Bis einschließlich Samstag, 17. November, findet die Herbstaktion statt. Freisinger Bürger können während dieser Zeit ihr Grüngut (maximale Anliefermenge zwei Kubikmeter pro Tag und Anlieferer) aus privaten Haushalten bei der Firma Pellmeyer, Eggertshofen unter folgenden Voraussetzungen kostenlos abliefern:

Es werden nur organische Abfälle ohne Beimengen von anorganischen Abfällen wie Kunststoffen, Baumaterialien, Sperrmüll, Sondermüll und sonstigen Haushaltsabfällen angenommen. Die Abfälle müssen also frei von anorganischen Abfällen sein.

Die jeweilige Anlieferung wird auf einem Anlieferschein dokumentiert. In dem Anlieferschein werden Datum der Anlieferung, Name und Adresse sowie das Autokennzeichen, die Unterschrift des Anlieferers und die Menge in Kubikmetern festgehalten.

Die Anlieferung bei der Firma Pellmeyer Entsorgungs- und Verwertungs-GmbH, Eggertshofen 1, ist bis 17. November montags bis freitags jeweils von 7 Uhr bis 12 Uhr und von 13 Uhr bis 17 Uhr, samstags von 9 Uhr bis 13 Uhr möglich.

Ausschließlich Kleinstmengen bis maximal 50 Liter können im Aktionszeitraum auch am Wertstoffhof der Stadt Freising kostenfrei abgegeben werden. Der Wertstoffhof, Parkstraße 19, ist dienstags von 13 bis 19 Uhr, mittwochs und donnerstags von 13 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet.