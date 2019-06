4. Juni 2019, 23:12 Uhr ADFC lädt ein Radtour zur Orchideenschau

Zur Orchideenausstellung in den Botanischen Garten in München führt die nächste Radtour des Fahrradklubs ADFC am Pfingstmontag, 10. Juni, von 8.30 Uhr bis 18 Uhr. Die Ausstellung samt Markt in der Winterhalle wird veranstaltet von der Deutschen Orchideen-Gesellschaft, Landesgruppe München. Treffpunkt in Freising: Münchner Straße 2. Ein weiterer Halt ist in Neufahrn am Bahnhof.