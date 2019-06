1. Juni 2019, 16:58 Uhr 63 Abiturienten Zum Entspannen nach Kalifornien

Die Jahrgangsbesten am Dom-Gymnasium wollen vor ihrem Studienbeginn reisen oder ihren Hobbys frönen

63 Abiturientinnen und Abiturienten habe es dieses Jahr gegeben, "und nur drei müssen in die Nachprüfung", bilanzierte Schulleiter Manfred Röder zu den Abiturprüfungen am Dom-Gymnasium. Der Durchschnitt aller Absolventinnen und Absolventen betrage 2,18, könne sich aber noch wegen der Nachprüfungen verändern, so Röder, "aber bei dem Durchschnitt war es gerechtfertigt, dass ich allen Schülern zu einem gelungenen Abitur 2019 gratuliert habe". Besonderen Grund zur Freude haben Lorenz Nickel (18), Cornelius von Urff (18), Bastian Eisenmann (18) und Maximilian Nistler (17). Nickel und Nistler haben jeweils einen Schnitt von 1,3, während sich von Urff und Eisenmann über die glatte 1,0 freuen.

"Die Abiturprüfungen sind uns allen nicht schwer gefallen," meinte Lorenz, da seien sie aber nicht der Maßstab. Die viel diskutierte Mathematikprüfung sei zwar schwieriger als in den vorherigen Jahren gewesen, "aber immer noch machbar", so Bastian Eisenmann. Was Pläne für die Zukunft angeht, werden alle schon ziemlich konkret. Lorenz möchte direkt zum Wintersemester anfangen, Informatik zu studieren, "am liebsten an der TU", meint er. Aber erst mal geht es für einen Monat nach Kalifornien zum Entspannen, erzählt der Freisinger. Cornelius hat bisher nur einen vagen Studienwunsch. Eventuell will er Umwelttechnik studieren und im Sommersemester damit beginnen. Bastian will nach seinem Abi vorerst den Hobbys nachgehen, die er zurückgestellt hat. "Ich spiele gerne Orgel", erzählt der 18-Jährige aus Freising. Zum Wintersemester geht es für ihn auch an die TU, er will Elektrotechnik studieren. Maximilian möchte Medizin studieren, am liebsten an der LMU in München. Er muss aber noch auf die Testergebnisse warten. Der 17-jährige Tüntenhausener möchte möglichst zum Wintersemester beginnen, aber erst mal wolle er Pause machen, erzählt er. Für die vier geht es in unterschiedliche Richtungen, aber dass "jetzt Zeit mit den Freunden verbracht und gefeiert wird", darüber waren sie sich einig.