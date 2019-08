1. August 2019, 22:07 Uhr 25-Jähriger aus Moosburg Kollision mit Streifenwagen

Junger Mann verursacht in seinem Auto bei Dorfen einen Frontalzusammenstoß

Drei Verletzte hat am Donnerstagmorgen ein Unfall auf der B 15 bei Dorfen, Landkreis Erding, gefordert, bei dem ein 25-jähriger Autofahrer aus Moosburg frontal gegen einen Streifenwagen geprallt war. Nach Auskunft der Polizei waren die Beamten gegen 6.30 Uhr auf der B 15 von Dorfen Richtung Taufkirchen unterwegs. Der Moosburger fuhr mit seinem Auto in entgegengesetzter Richtung. Bei Jaibing kam er nach eigenen Angaben aufgrund eines Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken wurde er zurück auf Straße geschleudert, wo er mit dem entgegenkommenden Streifenwagen frontal zusammenstieß. Der Unfallverursacher und der Fahrer des Streifenwagens, ein 33-jähriger Polizeibeamter, wurden leicht verletzt in Kliniken gebracht. Der 36-jähriger Beifahrer im Streifenwagen musste aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Bogenhausen geflogen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von 50 000 Euro.