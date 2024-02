"Man will einfach nur akzeptiert werden"

Daniela Kerschner und Monika Gutbier (rechts) betreuen in Haus Amara sieben Menschen, die unter psychischen Erkrankungen leiden.

Im Haus Amara in Freising sollen Menschen mit psychischen Krankheiten wieder selbständiger werden. Drei junge Bewohner erzählen, wie sehr sie unter den Vorurteilen der Gesellschaft leiden - und wie sie sich zurück ins Leben kämpfen wollen.

Von Anna-Lena Schachtner, Freising

Die Stimmung ist heiter an diesem Donnerstagvormittag in der hellen Wohnküche im Haus Amara: Kekse und selbst gemachte Pralinen stehen bereit und Haushündin Maja wuselt neugierig umher. Ob er gedenke, sich seine Krawatte abschneiden zu lassen?, witzelt Sozialpädagogin Monika Gutbier an einen der drei Bewohner gerichtet, die sich um den Küchentisch versammelt haben. Schließlich sei ja heute Weiberfasching.