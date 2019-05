30. Mai 2019, 22:07 Uhr Freimann Tag der offenen Tür im Max-Planck-Institut

Von A wie Axion bis Z wie Z-Boson. Das Max-Planck-Institut für Physik lädt am Samstag, 1. Juni, von 10 bis 17 Uhr zum Tag der offenen Tür. Mit Experimenten und Filmen führen Wissenschaftler in die Welt der Teilchenphysik ein. Die Besucher können auch aktiv werden, etwa beim Lego-Wettbewerb "Bau deinen eigenen Teilchendetektor" oder bei der Teilchenjagd durchs Institut. Für Kinder gibt es einen Malwettbewerb. Der Eintritt in das Institut am Föhringer Ring 6 ist frei.