18. Juli 2018, 15:30 Uhr Freimann Polizei stoppt völlig kaputten Schulbus ohne Zulassung

Ein Fahrer hat Kinder in einem Bus mit gerissener Frontscheibe zur Schule gebracht. Die Polizei hielt den Bus an - und fand noch zahlreiche weitere Mängel.

Von Günther Knoll

Die Polizisten trauten ihren Augen nicht: Die Frontscheibe des Busses, der am Dienstagmorgen gerade Schulkinder zu einer griechischen Privatschule in Freimann gebracht hatte, war gerissen. Das war aber nicht der einzige Mangel an dem 50-sitzigen Bus, wie die Beamten der Verkehrsüberwachung bei der fälligen Kontrolle feststellten. So war die Motorabschaltung mit Kabelbindern außer Betrieb gesetzt, das Getriebe verlor Öl , der Gepäckraum war durchgerostet, die Beleuchtung teilweise defekt und auch die Kennzeichnung als Schulbus fehlte.

Der Clou: Die erforderliche Haupt- und Sicherheitsuntersuchung war seit mehr als einem Jahr abgelaufen. Der Bus wurde sichergestellt, der Fahrer, ein 61-jähriger Grieche ohne Wohnsitz in Deutschland, musste eine Sicherheitsleistung zahlen, er wird wegen diverser Ordnungswidrigkeiten angezeigt.