Ein mit Neuwagen beladener Waggon ist in der Nacht zu Samstag am Güterbahnhof Freimann in München entgleist. Dabei entstand ein mindestens sechsstelliger Schaden. Vorerst sei nicht auszuschließen, dass die Entgleisung durch Täter absichtlich verursacht worden ist, teilte die Bundespolizei am Samstag mit.