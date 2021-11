Bei Bauarbeiten auf dem Gelände der früheren Bayernkaserne in Freimann haben Arbeiter eine 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Entschärfung des Sprengkörpers soll am Donnerstag um 8 Uhr stattfinden, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. In einem Umkreis von 500 Metern müssen Anwohner dafür ihre Häuser verlassen. Sie wurden gebeten, dies bis 7 Uhr am Donnerstag zu tun. "In diesem Bereich wohnen glücklicherweise nur wenige Menschen", hieß es. Diese würden mittels Postwurfsendungen informiert. Für Menschen, die Hilfe benötigen, soll es Krankentransporte geben.