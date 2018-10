3. Oktober 2018, 18:57 Uhr Freimann Drogenrazzia im Bordell

Bei einer Razzia in einem Bordell in Freimann haben Polizisten Kokain, Amphetamine und Marihuana sichergestellt. Die "Villa Roma", die sich auf ihrer Website als "exklusives Bordell" beschreibt, hat wohl doch nicht ausschließlich horizontale Dienstleistungen angeboten: Sechs Prostituierte im Alter von 23 bis 36 Jahren wurden festgenommen, weil sie Drogen an Freier verkauft haben sollen. Auch ein mutmaßlicher Kunde solcher illegaler Geschäfte wurde festgenommen. Das Kokain und die anderen Rauschmittel waren konsumfertig in Päckchen gelagert. Die Beamten ermitteln auch gegen zwölf bisher unbekannte Personen, da zahlreiche Drogenpäckchen ihrem Besitzer noch nicht zugeordnet werden konnten. Die Durchsuchung fand bereits am späten Freitagabend statt, wie die Polizei nun mitteilte. Es ist nicht das erste Mal, dass der selbsternannte "5-Sterne-Nachtclub" wegen Drogengeschäften Schwierigkeiten bekommt: Im Sommer 2017 hatten Polizisten bei einer Razzia Drogen gefunden. Sieben Prostituierte wurden damals vorläufig festgenommen.