Der Stadtrat will 600 neue Wohnungen in einem grünen Quartier in Freimann auf den Weg bringen. Das Gelände des ehemaligen Floriansmühlbads wird wieder zugänglich – wenn auch nicht mehr als Schwimmbad.

Von Ellen Draxel, Sebastian Krass

In der Freimanner Siedlungsgeschichte wird ein neues Kapitel aufgeschlagen – noch dazu eines, das bei den Anwohnern viele Emotionen wecken dürfte. Auf dem Areal des ehemaligen Floriansmühlbads, der inzwischen abgerissenen Kneipe „Sakrisch guat“ und vieler inzwischen ebenfalls plattgemachter Tennisplätze soll ein neues Wohnquartier entstehen. Geplant sind 600 Wohnungen in einem sehr grünen Bereich westlich des Garchinger Mühlbachs und unweit der Isarauen. Die dafür nötige Änderung des Flächennutzungsplans und den nötigen Bebauungsplan hat der Planungsausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am Mittwoch zwar in die nächste Vollversammlung vertagt, doch die Billigung dort gilt als Formsache.