Von Barbara Hordych

Wenn Michael von Au mit seinen angestoßenen Koffern widerstrebend und gebückt zur Tür stolpert, der verordneten Ehe-Pause entgegen, dann kann man seine energiegeladene, in Sneakers dahereilende Frau Henrike (Susu Padotzke) beinahe verstehen: dieser Bernhard ist trotz seiner 1,86 Meter mitnichten das Idealbild eines stolzen Mannes. In Anbetracht der Tatsache, dass das stilvoll eingerichtete Heim seiner Schwiegermutter Gerda gehört, ist er auch keineswegs der Herr im Haus. Woran ihn Simone Rethel als titelgebende Frau Mama in der Posse "Schwiegermutter und andere Bosheiten" nur allzu gerne erinnert. In die Ehepause hinein strahlt der Lebemann Uwe, charmant verkörpert von Pascal Breuer in der Doppelfunktion von Darsteller und Regisseur. Dumm nur, dass dessen Verlobte die beste Freundin von Henrike ist. Und die hat vor zehn Jahren ihre einzige Affäre mit genau jenem Uwe erlebt. Selbst ihre Mutter Gerda scheint mit dem Lebemann bestens vertraut - offensichtlich ist er ein Mann für viele Jahreszeiten.

Mit dem amourösen Verwirrspiel aus der Feder von "Rosenheim-Cops"-Produzent Alexander Ollig beendete die Komödie im Bayerischen Hof im vergangenen Sommer ihre viermonatige Zwangspause - bevor dann erneut der Lockdown kam. Von diesem Donnerstag an gibt es noch einmal acht Vorstellungen der vergnüglichen Posse auf der Freiluftbühne der Komödie im Gastgarten Siebenbrunn zu sehen.

Schwiegermutter und andere Bosheiten, Do., 2., bis So., 12. Sep., jeweils Do. bis So., 20 Uhr, Freiluftbühne Gasthaus Siebenbrunn, Siebenbrunner Str. 5, Telefon 29160530 (entfällt bei schlechtem Wetter)