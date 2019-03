5. März 2019, 21:38 Uhr Freiham Leichenfund auf Baustellengelände

Schrecklicher Fund auf einem Baustellengelände in Freiham: In einer Matschgrube auf dem Areal an der Bodenseestraße 400 wurde am Dienstag eine Leiche entdeckt. Der männliche Leichnam war nach Angaben der Polizei schwer zu bergen, eine Leichenschau an Ort und Stelle konnte deshalb nicht stattfinden. Der Tote wurde zur Obduktion in das Institut für Rechtsmedizin gebracht. Die Auffindungssituation weist nach Feststellung der Kriminalpolizei auf kein Gewaltdelikt hin, dennoch prüft die Polizei "in alle Richtungen". Möglicherweise handle es sich um einen Unfall. Nähere Angaben dazu und zur Person erwartet sich die Polizei von der Obduktion des Leichnams am Mittwoch.