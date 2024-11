Eigentlich sollte die grüne Zone bereits von 2020 an entstehen. Doch nun will sich das städtische Baureferat vom Stadtrat beauftragen lassen, ein ganz neues Strukturkonzept zu erarbeiten. Nur in einem Bereich soll ein Provisorium bereits 2026 angepackt werden.

Von Ellen Draxel

Sieben Jahre ist es her, da wurde den Münchnern ein neues, grünes Dorado im Westen der Stadt versprochen. Ein Landschaftspark, mit knapp 60 Hektar ähnlich groß wie der Westpark oder der Ostpark, doppelt so groß wie der Schwabinger Luitpoldpark. Entstehen soll die Oase in Freiham, zwischen dem neuen Wohnviertel, in dem einmal bis zu 35 000 Menschen leben werden, und dem Autobahnring A99. Anvisierter Baubeginn damals für den südlichen Teil: Ende 2020.