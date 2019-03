1. März 2019, 18:52 Uhr Freiham Blick in die Zukunft

Mit einer "Mixed-Reality-Brille" will die Stadt Bauprojekte sichtbar machen, die es noch gar nicht gibt

Von Fridolin Skala

Im Juli 2015 stellte die Stadt einen Aussichtsturm in die Felder am westlichen Stadtrand. Von ihm aus sollten die Münchner ihrem neuen Stadtteil Freiham beim Wachsen zusehen können. Gut dreieinhalb Jahre später ist zwar eine fertige Grundschule und in weiterer Entfernung die Baustelle des geplanten Bildungscampus zu bestaunen. Ansonsten schweift der Blick aber über 55 Hektar Schutt, Erde und Steinhügel, die von gelben Baggern Schaufel für Schaufel versetzt werden. Sich vorzustellen, wie hier in wenigen Jahren 25 000 Menschen wohnen sollen, fällt schwer. Deshalb versucht die Stadt nun sichtbar zu machen, was es noch gar nicht gibt - mit einer "Mixed-Reality-Brille". Wer sie aufsetzt, sieht auf den realen Schotterpisten plötzlich digitale Häuserblocks in Blau und Gelb. Sie stellen die künftige Bebauung in Freiham-Nord dar. "Das ist schon richtig fancy", sagt Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) bei der Vorstellung des Projekts begeistert. Dank der Anwendung, die die Firma Holo-Light mit Hilfe des Geodaten-Service München entwickelt hat, könne man die Bürger bei Bauvorhaben zukünftig besser mitnehmen. "Bei Bürgerversammlungen können sie beispielsweise sehen, wie hoch die Gebäude sind", erklärt Frank. Ob die Bürger dann die Begeisterung der Kommunalreferentin teilen, bleibt abzuwarten. Denn wer die Brille aufsetzt, sieht keine Fassaden, sondern nur farbige Klötze. "Je mehr Daten es irgendwann gibt, desto detailgetreuer können wir dann auch Fassaden und andere Dinge zeigen", erklärt Holo-Light-Mitgründer Luis Bollinger.

Bürgermeister Manuel Pretzl (CSU) betont vor allem den Mehrwert für die Stadtverwaltung. "Bereits in der Planungsphase können wir darstellen, wie sich Bauten in das Stadtbild einfügen und etwa die geplante Gebäudehöhe direkt anpassen", sagt er. Bis die Münchner in Freiham mit den Brillen in die Zukunft sehen können, wird es noch dauern. Bislang sei keine Bürgerversammlung angesetzt, man wolle aber unbedingt in diesem Jahr noch mit dem Bezirksausschuss eine abhalten, verspricht Frank.