Wie muss man sich eigentlich "Lach Yoga" vorstellen? Wie lässt sich die westafrikanische Laute Ngoni spielen? Und wie schreibt man einen eigenen Songtext? Das Freie Musikzentrum in der Ismaninger Straße gibt am Samstag, 28. Januar, auf diese und ähnliche Fragen eine Antwort. Mit einem großen Programm aus "Schnupperkursen", Vorführungen, Liveunterricht und Beratungen stellt das Haus sein Angebot für Kinder, Jugendliche und Erwachsene vor. Seit 42 Jahren existiert das Musikzentrum, es wird getragen von einem Verein "zur Förderung der soziokulturellen künstlerischen Begegnung und des kreativen Lernens", das bedeutet Unterricht in Musik, Tanz, Rhythmus, Jazz und Musiktherapie. Wer sich am Samstag für einen Kurs oder mehrere Kurse begeistern konnte, hat auch die Möglichkeit, sich anzumelden.

Tag der offenen Tür im Freien Musikzentrum, Sa., 28. Jan., Beginn: 14 Uhr, im Haupthaus Ismaninger Straße 29 und im Tanzstudio Max-Weber-Platz 2/Rückgebäude, Eintritt frei