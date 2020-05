An seinem Theater will er keine Idealisten haben: Alexeij Sagerer gründete 1969 das ProT in München.

Im November vergangenen Jahres feierte die Stadt das fünfzigjährige Bestehen von Alexeij Sagerers ProT, also 50 Jahre "unmittelbares Theater", dessen Schöpfer auch in Corona-Zeiten nichts von seinem Eigensinn verloren hat.

SZ: Herr Sagerer, wird das Theater in München, gerade die freie Szene, nach der Corona-Krise wieder so sein wie davor?

Alexeij Sagerer: Die freie Szene - ich nenne die ja das Außen - wird immer überleben, weil dahinter ein unendlich langer Prozess steht. Wir sind nicht zufällig da, deswegen fühle ich mich da auch viel geborgener, als wenn beispielsweise mir das Kulturreferat eine feste Stelle geben würde. Natürlich hat das Corona-Virus die ganze Szene gebeutelt, vielleicht gehen einem manche Sachen nicht einmal ab. Viel eingefallen ist dem Theater auch nicht unbedingt. Aufführungen einfach abzufilmen, ist natürlich ziemlich dröge. Wir beim ProT arbeiten ja auch viel mit Film, aber der entsteht in dem Moment, in dem Theater entsteht. Das ist eine völlig andere Kraft.

Es gab schon einige Ausnahmen, wo im Moment, im Stream, etwas Neues ausprobiert wurde. Aber das meiste hatte eher etwas Museales, war ein Blick ins Archiv.

Eben. Da sieht man, wie schwer sich Theater mit ungewohnten Situationen tun. Eigentlich wäre es ja eine Chance gewesen. Es gibt ja keine Fehler, es gibt nur Sachen, die man nicht kapiert hat.

Inwieweit fühlen Sie sich in der für freie Künstler existenzbedrohenden Zeit geborgen in Ihrem Außen? Sie können ja auch nichts aufführen.

Ich bin ja nur das, was ich bin, gehöre zum Leben und kann auch nicht vertrieben werden. Diese unmittelbare Bewegung, diese Existenz an sich ist der Schutz.

Aber verdienen tun Sie auch nichts.

Natürlich muss ich schauen, wie ich zurecht komme, aber das war ja immer so. Ich hatte ja Zeiten, in denen ich jede Woche zum Blutspenden gegangen bin, wovon wir uns fast ernähren konnten.

Das könnten Sie jetzt auch machen, dann hätten Sie auch gleich einen Corona-Test.

Das war ja damals interessant, weil ich Antikörper entwickelt hatte, gegen Wundstarrkrampf glaub ich. Ich wäre vielleicht jetzt auch ein guter Proband, der sich das Virus spritzen lässt und dessen Körper dann Antikörper bildet. Auf jeden Fall wird man da immer gut untersucht. Ich hatte ja keine Krankenkasse, aber so wurde einmal festgestellt, dass mit meinem Blut etwas nicht in Ordnung ist, entweder sollte ich Zucker oder einen Bandwurm haben. Es war tatsächlich ein Bandwurm.

Wie empfinden Sie das Leben derzeit?

Eigentlich habe ich das Gefühl, dass die Lebendigkeit zugenommen hat. Auch im Normalen, weil die Menschen auf einmal gezwungen sind, den Alltag umzugestalten. Dadurch wurde möglicherweise auch eine Lust für das Außen gewonnen.

Sie glauben, dass der momentane Stillstand letztlich positive Auswirkungen auf die freie Kunst hat?

Das ist ja kein wirklicher Stillstand, lässt aber die Leute ein bisschen zweifeln an der Perfektion ihres Systems. Es könnte ja im nächsten Monat auch ein neues Virus daherkommen. Diese vorgespielte Sicherheit, man habe alles unter Kontrolle, ist schon ins Wackeln gekommen.

Womit dann eine Kunst, die nicht auf Sicherheit setzt, korreliert und dadurch wichtig ist, oder?

Das wäre eine Hoffnung. Die freie Kunst ähnelt dem Virus insofern, als sie etwas Unkontrollierbares ins Spiel bringt. Ich hätte da so die Idee, nackt mit einem Hubschrauber auf der Theresienwiese zu landen, mir Blut aus meiner Penisvene abzuzapfen und dieses über die Theresienwiese zu verspritzen, so dass das unmittelbare Theaterblut dann für immer in der Stadt wäre.

Haben Sie dafür Förderung beantragt?

Den einzigen Antrag, den ich stellen würde, wäre ein ganz konkreter direkt ans Referat, aber ich stelle keinen Antrag in Hinblick auf den Topf der freien Szene. Das bin ich nicht, das wäre verlogen. Ganz am Anfang haben wir die Anträge auch direkt gestellt. Wir haben was vor, gebt ihr uns was? Das wurde natürlich dann alles genau abgerechnet, aber wie das Geld eingesetzt wird, diese Entscheidung muss beim Künstler bleiben, das kann nicht mit institutioneller Vorprägung verteilt werden. Früher gab es noch eine zweite Förderung in der zweiten Jahreshälfte, da sagten dann einige, machen wir noch schnell eine Premiere im August. Aber es kann doch nicht der Sinn der Sache sein, dass ich etwas schnell und schlecht mache nur wegen der Förderung.

Haben Sie jetzt die staatliche Überlebenshilfe für freie Künstler beantragt?

Nein. Weil gar keine Veranlassung besteht, dass die mir etwas geben würden. Das ist ja schon interessant: Die Künste sind frei, können es aber nur sein, wenn sie nicht mit einem kommerziellen Ziel gemacht werden. Sonst sind es keine Künste. Aber der Künstler als Existenzform, den man braucht, um Kunst stattfinden zu lassen, muss genug Gewinnstreben haben, um Leben zu können. Warum mir das gelingt, kann ich hier leider nicht verraten.

Könnte aber für andere Künstler ganz interessant sein, so in praktischer Hinsicht.

Ich bin kein Betrüger, aber ein Spieler. Das beeindruckt sogar meine Steuerberaterin.

Ließe Ihre künstlerische Selbstdefinition überhaupt zu, jetzt Staatshilfe wie diese tausend Euro zu beantragen?

Das kann ich als Künstler eigentlich nicht machen. Wenn ich es ernst nehme. Außerdem ist das ja ein Alibi. Da kostet ja meine Miete mehr. Und das andere ist die Wahl, ob ich mich für die Kunst oder für das Geld entscheide. Diese Entscheidung ist hart, und es ist auch nachvollziehbar, dass manche sich für das Geld entscheiden, weil sie halt auch Sachen bezahlen müssen. Das ist okay. Aber das ist eine andere Entscheidung als meine.

Das ist aber eine eigentümlich romantische Vorstellung.

Nein, eine realistische.

Das sehen wohl viele Künstler anders.

Vor 50 Jahren habe ich die Devise ausgegeben: Das ProT benützt jeden, der im ProT mitmacht, wie jeder, der im ProT mitmacht, das ProT benützt. Da rebellierten einige, meinten, sie machten das aus Idealismus. Denen sagte ich, da kannst gleich gehen! Ich will doch keine Idealisten haben. Ich will, dass es deine Realität wird, die du leben willst. Das muss man wollen, das muss man halt im Kreuz haben. Aber das ist noch niemals einem Künstler erspart geblieben. Von Erik Satie dachte man immer, er habe denselben Anzug mehrfach, bis man nach seinem Tod feststellte, nein, der hatte nur einen Anzug.

Sie haben gar keinen.

Eben. Aber ich hatte mal einen, aus dem ich mich in einem Theaterprozess nackt herausgeschält habe. Aber, ganz im Ernst: Die Stadt München muss eine Verantwortung für das Außen übernehmen. Wenn sie eine Stadt der Künste sein will. Denn das erkennt man daran, wie viel Kunst in einer Stadt entsteht und nicht daran, wie viele sich Kunst kaufen können.

Wird das Außen nicht unter zu erwartenden Kürzungen nach Corona leiden?

Im Außen kann man nicht viel kürzen, weil einfach zu wenig da ist. Wenn man kürzt, muss man damit die Kontrollkraft der Institutionen schwächen, und das kann dem Außen nur gut tun.