Zehn Dießener Kunstschaffende engagieren sich im Verein "Freie Kunstanstalt" für die Umwandlung der sogenannten Huber-Häuser in ein Kulturzentrum. Vorerst sitzen sie in einer ehemaligen Schreinerei.

Von Katja Sebald

Wenn irgendwann doch noch alles gut geht, soll die "Graphische Kunst- und Verlagsanstalt Jos. C. Huber" zur "Freien Kunstanstalt" werden. Die 1890 gegründete Druckerei war einst der größte Arbeitgeber in Dießen am Ammersee, namhafte Verlage und Unternehmen zählten zu ihren Kunden. Heute sind die sogenannten Huber-Häuser, ein Gebäudekomplex mit insgesamt rund 2500 Quadratmetern Fläche, ein Lost Place an der Hauptverkehrsader mitten im Zentrum von Dießen.